德國第三季經濟收縮0.1% 略好於預期

德國聯邦統計局數據顯示，德國第三季經濟萎縮了0.1%。這一數據略好於預期的0.3%。購買力疲軟和利率上升導致德國經濟下滑，使其成為歐元區增長落後的國家之一。經濟學家預計，未來一年德國經濟仍將處於小幅萎縮或停滯狀態。

德國商業銀行預計，德國經濟在冬季半年將再次萎縮。由於高通脹削弱了消費者的購買力，第三季的家庭消費有所下降。不過，資本投資對國內生產總值作出積極貢獻。經濟學家認為，盡管第二季德國經濟略有擴張，但目前仍深陷泥潭，預計第四季不會擺脫這種狀態。

歐洲央行緊縮貨幣政策的持續傳導、庫存周期沒有逆轉以及新的地緣政治不確定性預計將進一步拖累德國經濟。消費亦不太可能像樂觀人士所想那樣復甦，預計未來一年經濟仍將處於萎縮或停滯狀態。

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