【HSBC業績】祈耀年：內房行業已見底　未來12個月內不會有大逆轉

HSBC滙豐 （00005） 第3季為內地商用房地產作5億美元信貸減值撥備，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）接受彭博電視訪問時表示，內地商業地產行業已跌至低谷，但投資者不應期望近期的低迷會迅速逆轉。

他稱，內地商用房地產市場經歷了一次巨大的政策調整，市場復甦和重拾動力還需相當長的一段時間，故此預計在未來12個月左右的時間內，該行業不會出現大規模逆轉，但預計會從目前的狀況逐步改善。

滙豐今在第3季度財報中就內房風險提到，鑑於內地國有企業的流動資金支持仍不明朗，且物業市場基本因素持續疲弱，於年內最後3個月，信貸狀況亦有可能再度轉差。借款人因而承受表現非常不確定及離岸再融資風險。

滙豐向分析員發布的材料顯示，9月底，內地商用房地產總風險敞口為136億美元，比第二季度減少約6億美元，滙豐稱這「主要是由於撇銷（write-off）所致」。

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編輯：胡學能