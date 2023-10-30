美國白宮將公布行政命令 規管AI以降風險

美國總統拜登（Joe Biden）即將公布一項行政命令，旨在規範人工智能（AI）並應對與該技術相關的風險。

該命令要求對國家安全、經濟、公眾健康或安全構成風險的AI系統開發商，在向公眾發布之前，必須與美國政府分享安全測試的結果。它還指示各機構制定測試標準，並應對網絡安全等相關風險。該命令亦進一步深入探討了與AI相關的隱私、住房歧視和失業問題。

白宮表示，該命令旨在降低與AI相關的風險，同時利用AI的好處。

該行政命令旨在解決AI造成的偏見、侵犯民權、歧視和失業等問題。它要求提供指導，防止AI算法加劇住房、聯邦福利計劃和聯邦合同中的歧視。該命令還要求制定最佳實踐，以解決對工人的傷害問題，並要求提交一份關於勞動力市場影響的報告。

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