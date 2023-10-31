美國餐廳嫌小朋友太嘈 加收近400元家長費

美國一個家庭早前在佐治亞州的一間餐廳食飯時，因子女被指行為過於喧嘩，被店家額外收取50美元（約391港元）的「家長費」。家長大感不滿，強調子女當日吵鬧。

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來自佛羅里達州﹑育有3子的Landmann一家兩周前聯同另外4個家庭，前往佐治亞州的Toccoa River餐廳食飯。但他們突然被東主告知，因為小朋友的行為，將向他們收取50美元的附加費，作為未有盡家長職責的額外支出。

丈夫Kyle大為不滿，在Google評論留言，直指用餐體驗令人失望。他指年齡界乎3歲至8歲的兒子在食物來到前一直專注玩平板電腦，正常地享用食物，並在自己結賬時步出餐廳外等候。

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妻子Lyndsey其後受訪時亦表示，對餐廳的決定感到震驚，重申兒子當日十分聽話。她指3名兒子當日非常乖巧，令她不禁稱讚。享用甜品後，部分家長與子女去玩水，此時店主前來告知需要額外收取「家長費」。

Lyndsey稱店主指小朋友在餐廳外奔跑太嘈吵，並表明「家長費」在餐牌中有列明。店主事後受訪時表示，數年前已開始收取「家長費」，一直未實際收取，強調只是提出警告，希望家長好好看管子女。

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責任編輯：吳漢培