▲ 【數碼港元】滙豐：對「數碼港元」探索更多創新可編程方案及應用場景 中銀：擴大模擬數碼港元預繳服務試點範圍

金管局公布「數碼港元」第一階段試驗結果，其中滙豐於今年9月在香港科技大學校園進行模擬「數碼港元」試驗，共有148名學生和5家商戶參與，測試支付渠道效率及數碼貨幣程式開發功能。據問卷調查和訪問顯示，無論商戶或消費者均對「數碼港元」都抱持正面態度，消費者期望「數碼港元」可像電子錢包般易用，亦被商戶廣泛接受，並像銀行產品般安全和有保障，更希望可以像使用信用卡般輕易享受不同優惠。商戶方面，則期望「數碼港元」至少像電子錢包般容易處理付款及獲消費者廣泛使用，交易成本則與行業標準持平或更低，更希望能以「T+1」甚至在同一天內完成快速結算。

滙豐：數碼貨幣生態系統能為日常支付帶來好處

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，是次試驗以閉環形式進行，所得出的結果初步展示了央行數碼貨幣生態系統能為日常支付帶來的潛在好處，而滙豐的分散式分類帳技術（DLT），支援模擬「數碼港元」代幣在消費者和商戶錢包之間以接近即時且高效的方式轉移，並利用智慧合約可編程功能，自動根據預設的條件向客戶發放獎勵和折扣，商戶和消費者對此表示十分滿意，自動獎賞令推廣日的交易量增加85%。林慧虹指，期待與金管局緊密合作，準備進行更多的試驗，探索各種創新可編程方案、應用場景及邀請更多參與者。

中銀 （02388） 於9月初啟動模擬數碼港元預繳式服務的試驗，首階段試驗邀請了內部員工購買預繳式服務，並將參加者的預繳資金轉換為模擬數碼港元，由智能合約運作管理。中銀指，將在完善優化客戶體驗後，進一步擴大模擬數碼港元預繳服務的試點商戶覆蓋範圍，涵蓋超過50項預繳服務產品，並首次引入外部個人客戶參與驗證。

恒生：成功推出模擬數碼港元錢包和可編程代幣

中銀香港副總裁邢桂偉表示，據該行調查研究結果，85%受訪商戶認為，模擬數碼港元試驗方案，相比非現金獎勵計劃更能增強消費者忠誠度，而且方案能降低商戶開展預繳消費時的技術門檻和額外資源投入，增加消費者對於預繳服務的信心， 減低對資金安全性的顧慮。

恒生銀行 （00011） 策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，恒生在金管局數碼港元先導計劃的實景模擬測試中，成功推出了模擬數碼港元錢包和可編程代幣，早前政府機構、中小企及個人使用者已成功測試，以智能合約方式利用模擬數碼港元發放指定用途的資助或獎賞，恒生將會整合從合作夥伴，包括香港數碼港、香港中文大學、7間參與商戶以及逾百位個人參加者所得的意見，以繼續探索模擬數碼港元之應用。

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編輯：陳韻妍