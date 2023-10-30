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【數碼港元】金管局：未定何時推「數碼港元」　明年啟動第二階段試驗

宏觀解讀 19:08 2023/10/30

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【數碼港元】金管局：未定何時推「數碼港元」　明年啟動第二階段試驗

金管局最新發布《「數碼港元」先導計劃第一階段報告》，首階段仍未決定會否、以及何時推出「數碼港元」。金管局副總裁李達志指，數碼貨幣須以成熟的生態系統配合，且香港並非單一情況，不少海外國家一直就發行央行數碼貨幣作研究，均認同要以年計的時間作觀察和準備。

報告顯示，數碼港元或可於三方面為現有支付生態系統帶來獨特價值，包括可編程性、代幣化，以及即時交收。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，現階段的實驗工作均在受控環境、假設性環境進行，在試驗中遇到的微小問題，可能在實際環境中變得更為明顯，甚至會令用户無法接受，故此需要更多研究和評估，判斷實際市場環境能否有相同效果。

明年啟動第二階段試驗

金管局首席金融科技總監周惠強指，先導計劃第二階段將於明年啟動，並正探索研究不同使用場景，如企業用例、區塊鏈互動、跨境支付等，會從首階段結果汲取實際經驗，但暫未有具體細節可透露。

此外，李達志提到，金管局已在一年前成立内部小組，研究相關法律及技術層面，若「數碼港元」最終出台，會參考小組意見，釐清和修改現有法例，亦不排除會推出新法例。

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記者：伍鍵文

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