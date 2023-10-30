退休人士「Full Pay」入市　270萬購屯門兆隆苑兩房戶

樓價持續回落，用家趁機入市。近期有退休人士以270萬元「Full Pay」購入屯門居屋兆隆苑自用。

祥益地產盤嘉茵表示，兆隆苑低層3室，實用面積375呎，兩房一廳，日前減價30萬元，以270萬元（自由市場價）易手，實用呎價約7,200元，屬市場價成交。

代理透露，買家為區內退休人士，鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上屋苑周遭配套齊全，日常起居生活便利，所以一筆過付清270萬元入市自住。

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