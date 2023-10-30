  • 27°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休人士「Full Pay」入市　270萬購屯門兆隆苑兩房戶

股樓投資 17:44 2023/10/30

分享：

分享：

樓價持續回落，用家趁機入市。近期有退休人士以270萬元「Full Pay」購入屯門居屋兆隆苑自用。 

祥益地產盤嘉茵表示，兆隆苑低層3室，實用面積375呎，兩房一廳，日前減價30萬元，以270萬元（自由市場價）易手，實用呎價約7,200元，屬市場價成交。 

代理透露，買家為區內退休人士，鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上屋苑周遭配套齊全，日常起居生活便利，所以一筆過付清270萬元入市自住。 

延伸閱讀 啟德海灣1期加推118伙　折實最平589.372萬起【下一頁

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

溫股知新
【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

居屋 兆隆苑 祥益地產 二手市場

上一篇文章

澳洲9月零售銷售額創下八個月來最快增速 61％認為下周會加息

下一篇文章

【大行報告】高盛：料第四季獲利表現維持低迷 下調新華保險目標價至15.5元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款