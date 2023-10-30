內塔尼亞胡批情報部門無用 以富商促下台

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（29日）批評情報部門，未能就巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）月初突襲提出警告，但他事後已就言論道歉。當地富商﹑輔助駕駛系統公司Mobileye主席沙書亞（Amnon Shashua）呼籲，內塔尼亞胡應下台。

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內塔尼亞胡發文，批評情報部門未能提前警告哈馬斯於10月7日突襲南部。同時，他指所有國家安全部門官員包括軍方情報及國家安全局首長早前預估，哈馬斯已受控，暗指他們錯估情報及局勢。

言論觸發以色列政壇動盪，多數政府高層據悉承認錯誤，唯獨內塔尼亞胡把矛頭指向政府內部。事後內塔尼亞胡亦刪文，公開就言論道歉，表明全力支持國家安全部門的領袖。

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以軍發言人拒絕評論內塔尼亞胡的言論，重申以色列正處於戰爭狀態。以色列政府官員透露，將會調查哈馬斯突襲事件，但現時政府重點是戰爭。

沙書亞同日促請內塔尼亞胡落台，並解散其內閣政府。他指以色列需要及時「止蝕」，唯一方法是重組新政府。沙書亞批評現任政府更著重自身政治前途，而非有利以色列國家的事務，斥責內塔尼亞胡政府無能﹑失調及失敗。內塔尼亞胡拒絕回應沙書亞言論。

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責任編輯：吳漢培