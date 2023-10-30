【JPEX案】財庫局許正宇：正研究修例監管OTC場外找換店　雷添良：力不到不為財

▲ 【JPEX案】財庫局許正宇：正檢討法例研究監管OTC場外找換店

無牌虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，警方已累計拘捕36人，報案人達2595人、涉資15.8億元。財庫局局長許正宇和多名證監會高層出席立法會財經事務委員會會議，講述虛擬資產交易平台的規管。許正宇在發言時表示，JPEX事件反映合適和穩健的監管制度非常重要，再次建議市民只循有牌虛擬資產交易平台交易，並因應外界對虛擬資產場外（OTC）兌換店的關注，當局正研究修訂法例監管OTC兌換店，包括決定由哪一機構監管和如何監管。許正宇在會上未有交代時間表。

JPEX去年7月被證監會列為可疑平台，但一直與大量網絡紅人（或稱 KOL）合作吸引市民在該平台投資，證監會9月點名批評後，JPEX隨即大舉提高提幣手續費，證監轉介警方執法，被捕和受查人士不乏協助JPEX宣傳的網絡紅人，以及場外找換店的負責人。

有議員指出，證監會的可疑交易平台名單「成千上百」，是否應要立法將有關平台下架，許正宇反稱，有牌平台名單只有數間，投資者均可清晰查到。

▲ 財庫局局長許正宇和多名證監會高層出席立法會財經事務委員會會議，講述虛擬資產交易平台的規管

梁鳳儀：KOL欺詐或妄顧事實的方式宣傳虛擬資產 屬違法

多名議員提問KOL宣傳是否存在監管真空，證監會行政總裁梁鳳儀稱，證監會今年從反洗錢條例獲得新權力，無論該平台是否已從證監會申領牌照，任何人包括網紅都不可用欺詐或妄顧事實的方式，宣傳虛擬資產交易平台，一旦發現有涉嫌誤導或失實陳述，證監會將發信要求停止宣傳，甚至申取法庭禁制令。

不過，梁鳳儀指出，若果網紅並無收取費用，同時沒有明顯詐騙行為或利益衝突，是否需要取得牌照才能分享虛擬資產訊息，需要詳細研究。她解釋，同一原則在股票或其他傳統金融產品同樣沒有強制領牌要求。

對於虛擬資產演變迅速，證監會主席雷添良表示，證監在廣告和社交平台已經「跟得很貼」，重新提醒投資者「力不到不為財」，若未有做足功課，不要撲入去投資，證監會和投委會會持續投資者教育工作，但坦言難以預知騙徒所有手法。

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記者：麥德銘