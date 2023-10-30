【多相】NOVO LAND 2A期新三房示位陪你睇　簡約北歐風打造溫馨家居

新地（00016）發展的屯門NOVO LAND 2A期料於短期內公布新價單，推出項目第1座單位應市。為配合銷售步伐，發展商開放新示範單位，以第2A期CHARLOTE第1A座18樓A1室，為連裝修示範單位，實用面積724平方呎，三房間隔，以「簡約北歐風格」為設計主題。

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單位大廳牆身以米白色為主調，配搭簡約時尚的木質家具，以及多款優雅花卉及藝術配飾擺設，打造溫馨簡約的時尚家居。客飯廳呈長方形設計，長約5.085米，寬約2.7米，布局方正闊落，空間感十足，方便擺放各式家具。客飯廳相連的露台採用落地玻璃趟門設計，廣納光線。

三間睡房呈橫排式設計，均享同一座向景觀。主人睡房貫徹單位米白色設計主調，搭配多款木質家具，房間設有寬闊玻璃大窗及木質趟門分隔的工作平台。睡房鋪設溫暖薑黃色地毯，營造溫馨明亮氛圍，靠窗位置擺放一張雙人地台床。

新地代理總經理陳漢麟另稱，項目將於短期內公布新價單，料提供「突破性」付款方法，惠及上車客、換樓客及海外專才客。

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