Panasonic將汽車電池年度利潤預期下調15% 指庫存水平應對迅速減少需求

為Tesla（TSLA）供貨的Panasonic （6752）周一（30日）表示，該公司9月份削減了日本的汽車電池產量，並將該部門的年度利潤預期下調了15%，凸顯了全球電動車銷售的放緩。

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Panasonic 將為Tesla和其他汽車製造商生產電池的能源部門的全年營業利潤預期從1,350億日圓下調至1,150億日圓（合7.69億美元）。該公司在其網站上發布的介紹材料中稱，在截至9月底的三個月裡，該公司調整了日本的汽車電池生產，以達到 「適當的庫存水平，應對迅速減少的需求」。

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Panasonic 在介紹資料中稱，由於美國《通膨削減法案》刺激了消費者需求的變化，日本電池部門的生產受到了北美高端電動車需求放緩的影響。其又補充說，其北美業務的生產保持穩定，符合稅收抵免條件的汽車銷量堅挺。

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記者：張瑋婷