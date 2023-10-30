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【業績｜2388】中銀香港第三季減值前經營溢利按季增16%　季內減值準備淨撥備大增至15億

股市 17:03 2023/10/30

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【業績｜2388】中銀香港第三季減值前經營溢利按季增16%　季內減值準備淨撥備大增至15億

中銀香港 （02388） 公布，第三季提取減值準備前的經營溢利按季增長17%至135.6億元。第三季內，中銀提取減值準備前的淨經營收入按季增14%至177.9億元。中銀表示，今年採納香港財務報告準則第17號「保險合同」，2022年財年表現需要重述，但公告未有披露去年第三季重述後財務數據，也未提供按年變幅。

不過，中銀第三季減值準備淨撥備為15.11億元，按季大增6.35億或72%，去年同期更錄得淨回撥。中銀解釋，由於2023年第三季度有個別公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加。

中銀首9個月減值準備淨撥備為港幣26.80億元，按年上升港幣9.91億元或59%。

中銀第三季計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.72%，按季擴闊 10個基點。

首三季減值前經營溢利按年增26%

總結首三季，中銀提取減值準備前的淨經營收入按年上升21%至486.2億元；提取減值準備前的經營溢利按年增26%至365.5億元。按年增速與上半年表現相若。

收入上，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為394.8億元，按年增長35%；淨息差為1.62%，按年上升36個基點。

淨服務費及佣金收入按年下跌7.4%至港幣72.2億元，主要由於投資市場氣氛淡靜、進出口下跌，以及貿易及信貸需求疲弱，導致證券、保險等費用收入下跌，但信用卡和買賣貨幣佣金收入受惠消費氣氛和旅遊需求而上升。

中銀首三季經營支出按年上升6.6%，反映集團因應市場環境回暖，加強品牌主題宣傳及營銷力度。成本對收入比率為24.84%。

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 中銀香港（02388）
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