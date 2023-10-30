▲ 【業績｜3988】中國銀行第三季多賺3.3% 首三季不良貸款率1.27%

中國銀行 （03988） 第三季股東應享稅後利潤錄547.6億元（人民幣，下同），按年升3.3%。期內，營業收入按年升3.4%至1512.3億元。上季中銀淨利息收入微升0.3%至1189.8億元，手續費及佣金收支淨額則升1.9%至168億元。另外，季內信用減值損失為305.1億元，按年增1.8%。

中銀全日跌1.1%，收報2.73港元。

首三季營業收入升7.1%至4709.3億元，利潤升1.6%至1748.6億元。期內，淨利息收入增長3.21%至3529.72億元，淨息差1.64%。非利息收入升20.7%至1179.6億元。

首三季集團資產減值損失911億元，按年增10.13%。集團不良貸款總額2501.88億元，不良貸款率1.27%，較去年底下降0.05個百分點，不良貸款撥備覆蓋率195.18%，較去年底上升6.45個百分點。

而平均總資產回報率（ROA）0.82%，淨資產收益率（ROE）10.37%，核心一級資本充足率為11.41%，一級資本充足率為13.64%，資本充足率為17.3%。

截至9月底止，中銀客戶存款總額22.7萬億元，較去年底增加12.3%。客戶貸款總額19.7萬億元，較去年底升12.5%，金融投資總額6.9萬億元，較去年底升6.8%。

相關文章：

【業績｜1288】農行：年內銀行營業收入趨勢性下滑態勢持續

【HSBC業績】滙豐第3季稅前利潤遜預期 派息每股10美仙、回購30億美元股票超預期

編輯：袁諾曦