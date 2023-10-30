▲ 【HSBC業績】滙豐艾橋智：今年集團就與表現掛鈎的酬勞支出或額外增3億美元 加幅約10%

HSBC滙豐 （00005） 最新業績公告上調了對今年全年營業支出指引，上幅包括預計與表現掛鈎的酬勞亦可能增加。財務總監艾橋智在業績電話會議中確認，集團就與表現掛鈎的酬勞支出可能會額外增加約3億美元，加幅約為10%。

艾橋智表示，營業支出增加主要來自三個方面。一是技術支出的增加，包括數碼化、營運彈性相關的支出，這包括反映今年以來出現的一些通脹壓力。二是考慮增加與績效掛鈎的薪酬，集團相信，在同事幫助實現業績、實現過去4年所做的整個重塑戰略以及客戶支持的背景下，承認該方面酬勞的一些上升空間是公平。三是收購英國矽谷銀行的成本，以及集團為最大限度地利用國際機遇而增加的一些開支。

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記者：胡學能