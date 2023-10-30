▲ 【業績│油股】中石油第三季純利按年長21.1%至463.79億元 首三季油氣單位操作成本下降4.1%

中石油 （00857） 第三季純利按年長21.1%至463.79億元（人民幣，下同），營業收入減少4.6%至8022.64億元。首三季純利增長9.8%至1316.51億元。

中石油首三原油平均實現價格按年下跌20.9%至每桶75.28美元，國內天然氣平均銷售價格為下降4.8%至每立方英尺8.81美元。前三季內原油產量5.838億桶，按年1.2%；可銷售天然氣產量3,513.7十億立方英尺，增長 6.6%；油氣當量產量增長3.8%至11.69億桶。

油氣和新能源分部經營利潤下降4.5%

首三季油氣單位操作成本下降4.1%至每桶11.25美元，期內油氣和新能源分部實現營業收入下降6%至6,477.69億元，因油價下降、銷量增加綜合影響；經營利潤下降4.5%至1,326.96億元。

煉油方面，首三季共加工原油1,043.6百萬桶，增長16.5%，期內煉油業務經營利潤增長4.1%至276.81億元；化工業務扭虧，實現經營利潤1.31億元。銷售業務經營利潤大增138.6%至172.77億元。

天然氣銷售方面，首三季銷售天然氣1,931.31億立方米，增長1.9%，經營利潤增長24.5%至194.76億元。

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編輯：陳韻妍