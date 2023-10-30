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4年前新高價入市沙田第一城　707呎三房戶　現帳蝕240萬

股樓投資 17:14 2023/10/30

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二手市場屢錄蝕讓買賣，其中沙田第一城有三房套單位，日前以898萬元沽出，現帳面蝕240萬元。值得留意的是，原業主於4年前以1,138萬元購入上址，創屋苑同類單位新高。

美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城34座高層C室，實用面積707平方呎，三房套間隔，議價後以898萬元沽出，實用呎價約12,701元。

資料顯示，原業主於2019年以1,138萬元購入上址，創當時同類單位最高價，持貨4年，現帳面蝕240萬元。

延伸閱讀 啟德海灣1期加推118伙　折實最平589.372萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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