【中小企導航@iM網欄】商業模式創新  企業持續增長的工具

企業經歷了一段時間的發展後，往往會遇到無法突破的瓶頸現象，並且出現業務不進反退，生意額或利潤持續下滑的狀況，嚴重打擊經營者的營運信心。這時，經營者需要重新檢視企業現行的商業模式，了解它是否仍然可有效滿足企業所選定客群的需要。企業可以應用「商業模式圖（Business model canvas）」對現行商業模式的合適性進行檢視，並找出需要實施創新的部分。

「商業模式圖」由《獲利世代（Business Model Generation）》的作者Alexander Osterwalder所提出，他把商業模式拆解為九大相互關聯的元素，並以視覺化方式呈現，透過這框架幫助經營者理解商業模式及思考企業的定位，善用這個工具，經營者可深刻了解企業所服務的客群、看清企業透過什麼渠道接觸客群、為客群提供那些價值主張，和企業是如何賺錢。

「商業模式圖」提出的九大相互關聯元素包括：

目標客群（Customer Segments）：企業鎖定的目標，欲服務的一個或多個客群

價值主張（Value Propositions）：為解決目標客群問題創造出來的產品或服務

渠道（Channels）：與目標客群溝通、接觸，以傳達價值主張的管道

顧客關係（Customer Relationships）：與目標客群所建立並維繫的關係

收益流（Revenue Streams）：成功地將價值主張提供給客戶後獲得的收入

關鍵資源（Key Resources）：想要提供及傳遞各項元素所需要的資產

關鍵活動（Key Activities）：要讓商業模式運作必須進行的活動

關鍵夥伴（Key Partnership）：要讓商業模式運作需要的供應商及合作伙夥

成本結構（Cost Structure）：運作一個商業模式會發生的成本

其中，由目標客群、價值主張及渠道組成的「需求導向」區塊，聚焦在檢視企業服務的客群是誰，如何傳遞價值給予客群，以及該如何與客群建立關係。簡單來說，就是「為誰提供」。而由關鍵資源、關鍵活動及關鍵夥伴組成的「供給導向」區塊，聚焦在檢視企業可運用的資源、可執行的活動以及可合作的夥伴。簡單來說，就是企業「如何提供」。

檢視的方法：經營者首先要定義「目標客群」及「價值主張」，定義好這兩個元素後，其他元素的思考必須圍繞著這兩個元素。定義了企業的理想客群，決定要提供什麼產品/服務之後，再探討企業的關鍵夥伴是誰？可以合作的對象有誰？能夠執行的關鍵活動有什麼？關鍵資源是不是能夠滿足需求？

企業透過「商業模式圖」對現狀進行分析，作出相應的商業模式創新，突破現有的瓶頸，企業才可持續增長。建議企業可每隔3-5年檢視一次。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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