澳洲9月零售銷售額創下八個月來最快增速 61％認為下周會加息

澳洲9月零售銷售額創下八個月來的最快增速，顯示消費者支出出現了一定的恢復性成長，這將為最快於下周升息提供更多理由。

澳元上漲 0.4% 至 0.6360 美元，三年期公債殖利率則創下 12 年新高 4.388%。 市場進一步傾向押注澳儲行將在11月升息四分之一個百分點，機率從先前的58%上升到61%。

澳洲統計局（ABS）周一（30日）公佈的數據顯示，9月份名目零售銷售額比8月份成長0.9%，優於分析師預期的成長0.3%，8月的增幅也被向上修正為0.3%。銷售額為359億澳元，比去年同期增長2.0%，這是自去年8月以來首次回升，當時的年增長率達到近20%的峰值。

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澳洲統計局（ABS）零售統計主管多伯（Ben Dorber）說，一系列不同的因素推動了九月份的表現。多伯說：「春季的開始比往年溫暖，提升了百貨商店、家庭用品和服裝零售商的營業額，五金、園藝和服裝類商品的消費增加。」他還補充說，新 iPhone 的發布和昆士蘭州政府推出的節能退稅計畫也促進了家庭用品的消費。

本季度，消費者的復原力意味著零售量避免了全面下滑，分析師預計截至 9 月的三個月內零售量將成長 0.2% 至 0.3%，這一結果對經濟成長而言是個好兆頭。

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澳洲國民銀行高級市場經濟學家紐金特（Taylor Nugent）認為：「對於澳洲央行來說，我們認為11月份的決定不會因為一個月度零售數據而改變，但今天的數據又多了一個證據，證明消費者仍然具有韌性，家庭消費的下行風險一直是澳洲央行關注的重點，但到目前為止，這些風險似乎並沒有出現。」

利率已經上漲了400個基點，使每月的房貸支出增加了數百澳元。 消費支出的廣泛疲軟是澳洲央行已經連續四個月維持利率不變的一個主要原因。不過，房價的持續反彈可能會為家庭消費提供一些支持。 房地產網站 Domain 預測，到今年年底，房地產市場將從近期的低迷中完全恢復。

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記者：張瑋婷