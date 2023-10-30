【2023稅貸戰】中資大行稅貸息2.18厘 最多可借400萬元

▲ 6間金融機構搶推個人稅貸優惠

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稅貸戰開始進入直路，再有中資大行加入個人稅務貸款的戰場，工銀亞洲新推標榜「息」得計、交稅好濕碎計劃，以貸款額100萬元及還款期6個月計，最低稅貸息2.18厘，相比去年的2.07厘，加價0.11厘，去年也是須借100萬元，惟以12個月攤還。

綜觀已出招的6間金融機構，當中有5間已加價，令今年的最低稅貸息介乎1.65厘至4.04厘。而工銀亞洲的稅貸息雖高於兩厘，但2.18厘已是全城第3低。

今年稅貸息普遍已加價

業界 今年最低稅貸息 去年最低稅貸息 加幅 大眾財務 4.04厘（借1萬元及1年還款期計） 3.58厘（借1萬元及1年還款期計） 加0.46厘 信銀國際 1.65厘（借200萬元及1年還款期計） 1.39厘（借150萬元及1年還款期計） 加0.26厘 恒生 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.62厘（借150萬元及兩年還款期計） 加0.16厘 工銀亞洲 2.18厘（借100萬元及半年還款期計 2.07厘（借100萬元及1年還款期計） 加0.11厘 中銀香港 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.68厘（借100萬元及1年還款期計） 加0.1厘 AEON信貸財務 3.24厘（借80萬元及兩年還款期） 3.24厘（借80萬元及1年還款期） 無加價 註：最終條款以業界公布為準

盤點今年稅貸之最：

最低稅貸息1.65厘： 以信銀國際「$mart Plus」稅季貸款的最低息1.65厘，息率以貸款額200萬元及1年還款期計；息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。

以信銀國際「$mart Plus」稅季貸款的最低息1.65厘，息率以貸款額200萬元及1年還款期計；息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。 最豪獎18800元： 信銀國際「$mart Plus」稅季貸款獎賞18800元，須經電子渠道遞交申請：當中包括現金回贈14800元；「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈；另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。

信銀國際「$mart Plus」稅季貸款獎賞18800元，須經電子渠道遞交申請：當中包括現金回贈14800元；「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈；另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。 最多可借400萬元： 工銀亞洲及中銀香港的貸款額最高齊為400萬或月薪18倍（以較低者為準），兩行為最爽手。

工銀亞洲及中銀香港的貸款額最高齊為400萬或月薪18倍（以較低者為準），兩行為最爽手。 最高稅貸息4.04厘： 大眾財務於10月開局推名為個人化「低息稅月」貸款，以借1萬元及還款期1年計，最低稅貸息為4.04厘。

大眾財務於10月開局推名為個人化「低息稅月」貸款，以借1萬元及還款期1年計，最低稅貸息為4.04厘。 最克制拒加價： AEON信貸財務是唯一企硬，維持去年稅貸息3.24厘。

AEON信貸財務是唯一企硬，維持去年稅貸息3.24厘。 加價最勁0.46厘： 大眾財務的稅貸息4.04厘，較9月仍應市的3.58厘上調0.46厘。

大眾財務的稅貸息4.04厘，較9月仍應市的3.58厘上調0.46厘。 最具創意：中銀香港連續第2年搶頭炮，9月26日率先推出分期「易達錢」稅季貸款 ，最低息1.78厘，以貸款額150萬元及還款期1年計，較去年的1.68厘，只加價0.1厘。今年中銀更瞄準來港的高端人才，特設貸款諮詢專屬服務，該行指為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

另素有「殺價王」之稱的大新 （02356） ，明天（10月31日）出招，且預告今年又有新猷，借稅貸做定期存款有優惠。此外，渣打近期猛谷私人貸款，標榜「稅季平安」現金即時到手，息率1.85厘，以貸款150萬元及1年還款期計，現金回贈8000元；去年該行未有正式推稅貸，只谷私貸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪