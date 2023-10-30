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【2023稅貸戰】中資大行稅貸息2.18厘 最多可借400萬元

Hot Talk 16:23 2023/10/30

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6間金融機構搶推個人稅貸優惠

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稅貸戰開始進入直路，再有中資大行加入個人稅務貸款的戰場，工銀亞洲新推標榜「息」得計、交稅好濕碎計劃，以貸款額100萬元及還款期6個月計，最低稅貸息2.18厘，相比去年的2.07厘，加價0.11厘，去年也是須借100萬元，惟以12個月攤還。

綜觀已出招的6間金融機構，當中有5間已加價，令今年的最低稅貸息介乎1.65厘至4.04厘。而工銀亞洲的稅貸息雖高於兩厘，但2.18厘已是全城第3低。

今年稅貸息普遍已加價

業界今年最低稅貸息去年最低稅貸息加幅
大眾財務4.04厘（借1萬元及1年還款期計）3.58厘（借1萬元及1年還款期計）加0.46厘
信銀國際1.65厘（借200萬元及1年還款期計）1.39厘（借150萬元及1年還款期計）加0.26厘
恒生1.78厘（借150萬元及1年還款期計）1.62厘（借150萬元及兩年還款期計）加0.16厘
工銀亞洲2.18厘（借100萬元及半年還款期計2.07厘（借100萬元及1年還款期計）加0.11厘
中銀香港1.78厘（借150萬元及1年還款期計）1.68厘（借100萬元及1年還款期計）加0.1厘
AEON信貸財務3.24厘（借80萬元及兩年還款期）3.24厘（借80萬元及1年還款期）無加價
註：最終條款以業界公布為準
  • 盤點今年稅貸之最：
  • 最低稅貸息1.65厘：以信銀國際「$mart Plus」稅季貸款的最低息1.65厘，息率以貸款額200萬元及1年還款期計；息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。
  • 最豪獎18800元：信銀國際「$mart Plus」稅季貸款獎賞18800元，須經電子渠道遞交申請：當中包括現金回贈14800元；「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈；另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。
  • 最多可借400萬元：工銀亞洲及中銀香港的貸款額最高齊為400萬或月薪18倍（以較低者為準），兩行為最爽手。
  • 最高稅貸息4.04厘：大眾財務於10月開局推名為個人化「低息稅月」貸款，以借1萬元及還款期1年計，最低稅貸息為4.04厘。
  • 最克制拒加價：AEON信貸財務是唯一企硬，維持去年稅貸息3.24厘。
  • 加價最勁0.46厘：大眾財務的稅貸息4.04厘，較9月仍應市的3.58厘上調0.46厘。
  • 最具創意：中銀香港連續第2年搶頭炮，9月26日率先推出分期「易達錢」稅季貸款 ，最低息1.78厘，以貸款額150萬元及還款期1年計，較去年的1.68厘，只加價0.1厘。今年中銀更瞄準來港的高端人才，特設貸款諮詢專屬服務，該行指為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

另素有「殺價王」之稱的大新 （02356） ，明天（10月31日）出招，且預告今年又有新猷，借稅貸做定期存款有優惠。此外，渣打近期猛谷私人貸款，標榜「稅季平安」現金即時到手，息率1.85厘，以貸款150萬元及1年還款期計，現金回贈8000元；去年該行未有正式推稅貸，只谷私貸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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