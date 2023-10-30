  • 26°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】加沙社會陷崩潰邊緣 數千人搶聯合國物資

環球政治 16:18 2023/10/30

分享：

分享：

加沙地區（Gaza）連日遭以色列轟炸，而且全面被封鎖，人道救援物資供不應求。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在當地的一個貨倉遭居民闖入，大肆掠奪物資，UNRWA指加沙社會已陷入崩潰邊緣。

全球戰事激增 西方武器庫陷短缺危機 【下一頁】

數千名加沙民眾於周日（29日）中部的一個UNRWA倉庫，搶奪日前經埃及拉法赫市（Rafah）邊境管制站進入當地的人道物資。網絡流傳片段可見，加沙民眾爭相進入倉庫，並取走存放的物資。

UNRWA表示，倉庫被劫反映加沙人民處境已到達臨界點，民眾挫折感及絕望感去到高位，已無法耐心等候援助及忍受狀況。

【以巴戰爭】美軍海軍陸戰隊部署地中海 真主黨續攻以北 【下一頁】

UNRWA通訊主任圖馬（Juliette Touma）表示，加沙人道援助活動需要縮減規模，燃料供應捉襟見肘，無法為部分醫療調撥，而且自周日起無再接獲額外援助物資。圖馬強調現時援助數量不足應付龐大需求，呼籲建立標準及定期的物資供應，提供燃油在內等各必需人資源。

自10月7日戰爭爆發後，以色列全面封鎖加沙，截斷當地賴以維生的人道援助流入通道，當地上周起更與外界斷聯。同時，以軍密集式轟炸加沙，希望摧毀控制當地的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】加沙喪生人數破8000 兒童死亡3周超全球3年（第二版）
2023/10/30
【以巴戰爭】加沙喪生人數破8000 兒童死亡3周超全球3年（第二版）
俄親巴分子佔領機場跑道 圖阻以色列航班降落
2023/10/30
俄親巴分子佔領機場跑道 圖阻以色列航班降落
【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止
2023/10/29
【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止
【以巴戰爭】以軍猛炸加沙淪廢墟 展開次階段行動
2023/10/29
【以巴戰爭】以軍猛炸加沙淪廢墟 展開次階段行動
【以巴戰爭】英美撐巴大遊行 Starbucks成破壞目標
2023/10/29
【以巴戰爭】英美撐巴大遊行 Starbucks成破壞目標

你可能感興趣

【以巴戰爭】加沙喪生人數破8000 兒童死亡3周超全球3年（第二版）
17:35 2023/10/30
【以巴戰爭】加沙喪生人數破8000 兒童死亡3周超全球3年（第二版）
俄親巴分子佔領機場跑道 圖阻以色列航班降落
10:58 2023/10/30
俄親巴分子佔領機場跑道 圖阻以色列航班降落
【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止
19:08 2023/10/29
【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止
地緣政治 社會矛盾 加沙 聯合國 巴勒斯坦 以色列 戰爭 埃及
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款