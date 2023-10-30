【以巴戰爭】加沙社會陷崩潰邊緣 數千人搶聯合國物資

加沙地區（Gaza）連日遭以色列轟炸，而且全面被封鎖，人道救援物資供不應求。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在當地的一個貨倉遭居民闖入，大肆掠奪物資，UNRWA指加沙社會已陷入崩潰邊緣。

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數千名加沙民眾於周日（29日）中部的一個UNRWA倉庫，搶奪日前經埃及拉法赫市（Rafah）邊境管制站進入當地的人道物資。網絡流傳片段可見，加沙民眾爭相進入倉庫，並取走存放的物資。

UNRWA表示，倉庫被劫反映加沙人民處境已到達臨界點，民眾挫折感及絕望感去到高位，已無法耐心等候援助及忍受狀況。

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UNRWA通訊主任圖馬（Juliette Touma）表示，加沙人道援助活動需要縮減規模，燃料供應捉襟見肘，無法為部分醫療調撥，而且自周日起無再接獲額外援助物資。圖馬強調現時援助數量不足應付龐大需求，呼籲建立標準及定期的物資供應，提供燃油在內等各必需人資源。

自10月7日戰爭爆發後，以色列全面封鎖加沙，截斷當地賴以維生的人道援助流入通道，當地上周起更與外界斷聯。同時，以軍密集式轟炸加沙，希望摧毀控制當地的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）。

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責任編輯：吳漢培