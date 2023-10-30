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【HSBC業績】滙豐財務總監：淨息差存下行壓力　上季集團在香港市場錄得4%存款遷移

股市 16:16 2023/10/30

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【HSBC業績】滙豐財務總監：淨息差存下行壓力　上季集團在香港市場錄得4%存款遷移

HSBC滙豐 （00005） 第3季淨息差為1.7厘，按季降2個基點。財務總監艾橋智指，集團在香港市場的銀行淨利息收益按季升10%，但由於大部分的升幅涉及交易帳簿的資金成本，在會計準則下則不在集團淨息差表現反映。至於集團在英國市場的淨息差則按季降8個基點，但第2季已較第1季升16個基點。

艾橋智指，由於第2季銀行淨利息收益有一次性調整，第3季實際按季升1億美元。他相信淨息差水平在未來數季仍會維持穩定，但認為存在下行壓力。

他提到淨息差未來面臨的壓力，包括存款遷移，這種遷移現象尤在香港更明顯，集團在第3季看到約4%的存款遷移，而整體而言，集團所見，定存比率已從27%升至41%，認為這種存款成本的壓力可能會持續到明年。他相信，美國會在未來一段時間維持高息，未來數季滙豐香港定存成本會維持偏高，港元拆息仍會高企。

另一淨息差下行壓力是來自貸款增長仍受抑制，艾橋智認為這現象在未來數季持續，預計在明年的某個時候，貸款增長才會恢復上升。此外，資產利潤率的壓縮亦是另一壓力，他稱這在英國和香港的按揭市場尤為明顯，不過這種壓力現可能在減弱。

料明年香港英國市場資產負債表增長　支持淨利息收益

淨利息收益方面，集團維持預期今年全年會錄得逾350億美元收益。艾橋智指，出售法國和加拿大業務會令未來不會再出現來自該兩業務的淨利息收益，但認為在明年某個時點，該行的資產負債表將會恢復增長，尤其是在香港和英國，都會在一定程度上支持該行的淨利息收益。

對於未來會否調整港元最優惠利率，他說集團會觀察市況，以作合適的商業決定。

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記者：胡學能

港股 滙豐控股（00005）
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