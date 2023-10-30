▲ 【加密貨幣】渣打旗下加密貨幣公司Zodia Custody將在港推出服務 據報正申請虛擬資產交易平台牌照

外電《CNBC》報道，渣打 （02888） 旗下加密貨幣公司Zodia Custody將在香港推出服務。Zodia行政總裁Julian Sawyer表示，香港加密貨幣市場的需求主要來自機構而非散戶，而這正是Zodia的理想客戶，「香港政府及監管機構將數碼資產視為未來，並希望香港可成為加密貨幣中心」。

Zodia加拓亞洲4大市場

近月Zodia在亞洲積極擴張，並在日本、新加坡及澳洲開展服務，而香港是Zodia在亞洲區的最後一站。Sawyer稱，這4個市場中，均有客戶想要開展加密貨幣業務，而在這4個市場之外，亦有不少客戶希望透過機構進入有關領域。

Zodia於2020年成立，負責幫助金融機構安全地儲藏加密貨幣，股東除渣打外，還包括Northern Trust及日本SBI。

報道稱，Zodia與香港證監會及香港金管局申請虛擬資產交易平台牌照，現時只有OSL Digital及HashKey集團旗下Hash Blockchain獲得香港證監會發牌。

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編輯：陳韻妍