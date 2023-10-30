【盈豐之道】另類投資可降低投資組合風險

轉瞬間已踏入第四季，投資資產在首三季的表現仍然出人意表。以美元計算，環球股市在首三季錄得11.6%的增長。希臘和意大利市場表現最為亮眼，分別上漲逾三成和兩成。日本股市則攀升超過25%，然而日元大幅貶值令以美元計的日股回報僅上升接近10%。

相比之下，中國股市今年表現較遜色，無論以本地貨幣或美元計算，都分別下跌了6%及7%。此反映環球投資者暫時對中國的股票市場興趣不大，主要原因是中國受到一些負面因素困擾。從結構性的週期看，中國人口紅利收穫期結束，人口停止增長，家庭規模縮減，房屋剛性需求相應下降；加上眾多房地產發展商出現債務違約，將進一步壓抑房價，同時改變了很多國内投資者對房屋的投資角度。

儘管中央政府已逐步釋出針對過度投資的政策，但投資者信心仍然很薄弱，國内普通市民的消費意欲亦會隨之降低。在製造業和出口方面，部分公司製造供應鏈遷移至印度和越南，導致中國部分低技術工作機會流失，擴大中國年輕人的就業壓力，其失業率報告高達20%。同時，受美國對華科技出口打壓影響，部分高端製造業（例如晶片業）也面臨風險。因此中央政府希望通過減低借貸利率以增加貨幣供應，從而刺激經濟。我們觀察到九月份的GDP數據輕微好轉，但由於美元和人民幣的息差持續擴大，令後者進一步走弱，因此國際投資者仍謹慎觀望，未有大舉買入中國股票市場。

在債券市場方面，由於美國十年債息從年初的3.8%輾轉上升至4.6%，令美國十年期債券在同期錄得2.9%的負回報。以本地貨幣計算，英國和澳洲的政府債券同樣錄得負回報；以美元計算，日本的政府債券更是承受超過14%損失，澳洲政府債券亦滑跌約6%。不過，目前美國十年國債息率已逼近2008年金融危機水平的5%大關，同時美國居民的超額儲蓄逐漸耗盡，美國支撐消費動能或將放緩。

如果以傳統平衡投資組合來推算（即60%股票和40%債券），今年首三季應錄得5.8%的正回報，雖然表現不俗，但該投資組合於2022年曾錄得大額負回報。因此我們認為另類投資加入現代投資管理，有助於降低因大幅加息而導致股債齊跌的風險；在另類投資當中，由於銀根緊縮導致部分良好信貸機會流向私募市場，故我們認爲在現階段可適量加入私募股權投資基金、避險基金和另類信貸基金。當然，這些相對複雜的另類資產配置建議交由專業投資人管理。

*本文資料只供參考用途，並不構成任何投資建議。