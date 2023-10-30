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Monterey三房海景戶1968萬沽　持貨逾4年　帳蝕逾350萬

股樓投資 16:13 2023/10/30

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雖然《施政報告》公布樓市減辣措施，但二手市場仍錄大額蝕讓成交。其中將軍澳Monterey有低層三房單位以1,968萬元易手，持貨逾4年，現帳面蝕約352.8萬元。 

美聯物業羅定康表示，將軍澳Monterey第1座低層A室，實用面積931平方呎，三房套連儲物室及工人套房，外望可享開揚海景，據悉原開價2,222萬元，於《施政報告》公布當日獲買家睇樓，洽談約5日，業主態度終於軟化，並減價254萬元，於凌晨時份以1,968萬元易手，實用呎價21,139元。  

資料顯示，原業主於2019年3月以2,320.8萬元購入上述單位，持貨逾4年，現帳面蝕約352.8萬元，物業期內貶值逾15%。 

延伸閱讀 啟德海灣1期加推118伙　折實最平589.372萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 MONTEREY 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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