美國汽車工人罷工或令非農減少2.9 萬 全國範圍內有2.53 萬名工人閒置

美國政府上周五(27日)公佈的數據顯示，美國汽車工人聯合會（UAW）成員針對底特律三大汽車製造商的罷工可能導致10月份美國非農就業崗位減少至少2.9 萬個。

勞工部的月度罷工報告顯示，在10月份的薪資統計期間，Ford福特（F.N）、General Motors通用汽車（GM）和Chrysler母公司 Stellantis（STLAM）在全國範圍內的裝配廠有2.53 萬名工人閒置。



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在 10 月中旬的調查期間，另有 4,000 名 UAW 成員在佛羅裡達州、馬裡蘭州和賓夕法尼亞州的馬克卡車工廠舉行罷工。 同期，密西根州的藍十字藍盾公司（Blue Cross Blue Shield）也有約 1,100 名 UAW 會員罷工。

目前尚不清楚這些直接從事人壽、健康和醫療保險承保行業的工人是否是 UAW 針對汽車製造商採取的更廣泛工業行動的一部分。

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在政府為編制就業報告而對商業機構進行調查期間，沒有收到工資的罷工工人將被視為失業。UAW 於 9 月 15 日發起了有限的罷工，並在 10 月擴大了罷工範圍。 停工擾亂了供應鏈，導致三家汽車製造商解雇了數千名非罷工工人。

罷工造成的打擊可能會透過製造業就業率的下降來體現，而製造業的薪資一直在溫和上升。 政府將於本周五（3日）公佈備受關注的 10 月就業報告。

根據調查，上個月非農業就業機會可能增加 17.2 萬個。 這將比 9 月增加的 33.6 萬個就業機會大幅減少，為 8 個月來最多。就業崗位的成長仍將超過每月約需10 萬個崗位才能跟上勞動適齡人口成長的速度，這也證明了盡管聯儲局大規模升息以冷卻經濟需求，勞動力市場仍具有很強的韌性。

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記者：張瑋婷