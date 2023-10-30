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【券商點睇】第三季業績表現超預期 中金上調長城汽車目標價至14.5元

股樓投資 18:04 2023/10/30

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中金表示，長城汽車（02333）供應鏈降本及出口利潤貢獻帶動業績超出該行預期，將今年淨利潤預測上調41%至85億元、明年則上調15%至95億元，目標價亦上調16%至14.5元，並維持「跑贏行業」評級。長城汽車周一（30日）收報11.58元，升7%。
 

 

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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長城汽車第三季營業收入按年增32.6%至495.3億元（人民幣，下同），歸母淨利按年增41.9%至36.3億元，扣非歸母淨利30.6億元。該行表示，考慮到公司第四季尚處於調整期、銷量基數小，預計第四季銷量同比增速或預計超50%，公司第三季正式進入越南、印尼及拉美等市場。




 

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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中長期來看，公司規劃2025年實現海外年銷百萬輛，海外本土生產超40萬輛。該行認為，國內高毛利車型及海外外銷售持續上量加固利潤基礎，可望支撐公司更從容推動新能源轉型。

 

 

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記者：鄭昊彤

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