【大行報告】高盛：料第四季獲利表現維持低迷 下調新華保險目標價至15.5元

高盛表示，新華保險（01336）第三季錄得4億元（人民幣，下同）虧損，主要因為以市價計值股票的重大損失，並將其目標價由16.5元下調6%至15.5元，以反映獲利預測下修及最新的滙率假設，維持「沽售」評級。新華保險周一（30日）收報17.1元，跌4.5%。





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該行預計，10月股市持續疲弱下，公司第四季獲利表現將維持低迷，下調2023年淨利預測13%至118.65億元，2024年淨利預測也下調6%至137.94億元，以反映更低投資報酬率。

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記者：鄭昊彤