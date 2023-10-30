【異動股】分拆藥明合聯通過上市聆訊 藥明生物股價最高升7.2%

藥明生物（02269）擬分拆獨立於聯交所主板上市的藥明合聯已通過上市聆訊，並由摩根士丹利、高盛及摩根大通任聯席保薦人。受消息推動，藥明生物周一（30日）股價上揚，最高漲7.2%至51.2元創一個月高，至收市報50.5元，升5.8%；同系藥明康德（02359）亦造好，收報102.2元，全日升4.1%。





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藥明生物於今年7月公布，分拆公司在2022年收益和經調整純利僅佔集團約6.5%和不足5%，料分拆不會明顯拖累藥物生物的財務和經營業績。而藥明合聯為一家專注於ADC及更廣泛生物偶聯藥物的CRDMO（合同研究、開發及製造組織）及提供全面綜合服務的公司。藥明生物持有藥明合聯60%股權，餘下股權則由藥明康德持有。

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記者：鄭昊彤