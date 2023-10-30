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【X更新】X更新社群筆記守則　扣除修正帖文盈利

科技 17:30 2023/10/30

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Elon Musk表示，經社群修正後的帖文不獲發盈利是為了最大限度地激勵資訊的準確性，而非轟動效應。（法新社）

X（前稱Twitter）在10月中旬推出社群筆記（Community Notes）功能，旨在提高平台上帖文的準確性。X老闆馬斯克（Elon Musk）最新表示，經功能查核並予以修正的帖文將不會獲得盈利。

社群筆記允許仼何人註冊且發表意見，註冊功能後用户能寫下相關帖文的錯誤之處，而筆記會顯示在帖文下方，其他使用者亦能對筆記進行評價，獲得最多回應的筆記將顯示在最高序列。帖文創作者會在收筆記後獲得通知，以鼓勵其編輯或刪除錯誤資訊。

【AI監管】G7擬制定「企業AI系統行為準則」　降濫用AI技術風險

Elon Musk表示，經社群修正後的帖文不獲發盈利是為了最大限度地激勵資訊的準確性，而非轟動效應。他又指，以社群筆記作為扣除盈利的武器，效果立竿見影，「全因為有數據和編碼均是公開資料」。

平台並無透露收取盈利的創作者數量，據悉該類創作者應是X Premium計劃的高級用户。惟據消息人士Travis Brown的數據顯示，截至8月，計劃只有95萬人訂閱，佔總用户人數1%，故收取盈利的創作者數量應該更少。

【ChatGPT收費版】ChatGPT Plus測試新功能　允許上傳和分析檔案文件

外媒《TechCrunch》又認為，新措施只是權宜之計，隨以巴衝突和俄烏戰爭展開，措施未能杜絕虛假和錯誤資訊的風潮。

責任編輯：歐朗欣

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