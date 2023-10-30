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【英鎊定存】英鎊定存突現17.5厘破頂息 花旗料英國加息周期或完結

Hot Talk 15:35 2023/10/30

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花旗料英國連續兩個月凍息

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本周四（11月2日）堪稱超級星期四，除了全球消化聯儲局的議息結果外，當天英國也議息，美資大行花旗料屆時英美皆按兵不動。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，英國的加息周期或已完結；英鎊兌美元3個月內預測為1.23，未來半年至12個月預測為1.15。

花旗料英鎊3個月內見1.23

英倫銀行於9月21日議息意外維持息率不變，維持5.25厘，累英鎊急跌；英國曾於6月22日重手加0.5厘至5厘，8月3日已放緩至加0.25厘。

鎊滙後向亦繫於美元，廖嘉豪料美滙指數3個月內預測為106.25，6至12個月預測為107.2。

另外，渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖則表示，聯儲局重視的通脹指標美國核心PCE通脹率，從8月的3.8%放緩至3.7%，整體通脹率為3.4%，兩者皆符預期。通脹放緩有望支持儲局維持政策利率不變，不會在本周政策會議上進一步加息；美滙指數在106.6整固，可能測試105.9的支持位。

縱使英國的加息周期已屆尾聲，但4間大小港銀提高英鎊定期存款息絕不手軟，最矚目的是，滙豐於上周二（10月24日）孖招齊發，既大幅上調7天年息4厘至17.5厘，取代建行亞洲的16.8厘而膺高息王。滙豐剛於8月14日才勁加此短存年息0.5厘至13.5厘，不足3個月已累升4.5厘。

與此同時，上周二滙豐亦提高1個月年息5厘至8.5厘，抛離富邦的5.38厘而居首。

同樣建行亞洲也連環出招，首先是9月20日把7天年息從13.8厘勁升0.3厘至16.8厘，早前又降門檻，無論1個月至1年存期的入場費，從5萬元英鎊急降至2萬元英鎊。

論盡中長息，上周三（25日）上商調升1個月及3個月年息0.1厘；大眾銀行日前亦加息，僅創興逆市減，但創興仍躋身三冠王。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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