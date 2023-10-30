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【數碼港元】金管局發布「數碼港元」先導計劃第一階段報告　有潛力促進更快、更具成本效益和更具包容性的交易

股市 15:31 2023/10/30

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【數碼港元】金管局發布「數碼港元」先導計劃第一階段報告　有潛力促進更快、更具成本效益和更具包容性的交易

金管局發布《「數碼港元」先導計劃第一階段報告》，討論「數碼港元」先導計劃第一階段下由16間參與機構進行的14項試驗的結果、經驗和金管局的評估，並闡述了先導計劃的下一步工作計劃。先導計劃第一階段的試驗表明，「數碼港元」或可在三方面爲香港現有的支付生態系統帶來獨特價值，包括可編程性、代幣化及即時交收。

報告指，「數碼港元」有潛力促進更快、更具成本效益和更具包容性的交易，同時可促成新型的經濟活動。由於先導計劃的試驗均在受控環境下以小規模形式進行，因此需要進行更多研究及評估工作，以判斷這些效益能否在實際場景大規模應用。

先導計劃下一階段將探索「數碼港元」的新用例

金管局目前尚未就會否及何時正式推出「數碼港元」作出決定。金管局會從先導計劃第一階段的結果汲取實際經驗，完善可能落實「數碼港元」的方式。先導計劃下一階段將探索「數碼港元」的新用例，並更深入研究第一階段的部分試驗結果。

金管局總裁余偉文表示，先導計劃第一階段測試了多個「數碼港元」的創新用例，並為金管局就「數碼港元」如何能為企業和消費者帶來潛在的切實效益提供了寶貴意見。

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編輯：陳韻妍

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