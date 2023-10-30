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【雙11】iPhone15開售個半月即降價？ 京東最多減801元人民幣、較港版平15%
蘋果（Apple，美：AAPL）最新一代iPhone15系列，全球開售一個多月，京東 （09618） 趁內地「雙11」促銷活動前公布，在平台上發放Apple產品優惠券，指定型號或顏色的iPhone15系列最多降價801元人民幣。iPhone系列以外，京東對iPad、Mac系列產品都有新推優惠。京東表示，產品屬限時降價。
以降價力度最多的「iPhone 15 -256GB」為例，原價6999元人民幣（折合7480港元），經折扣後價格為6198元人民幣（折合6624港元），較香港Apple官網定價7699港元，低出15%。
不過，值得注意是，每個地區銷售的iPhone 規格不盡相同，考慮購買前先參考兩地iPhone 功能差異。
|型號
|（元人民幣）
|原價
|京東優惠金額
|減價後
|iPhone 15 -128GB
|5999
|751
|5248
|iPhone 15 -256GB
|6999
|801
|6198
|iPhone 15 Plus -128GB
|6999
|751
|6248
|iPhone 15 Plus -256GB
|7999
|801
|7198
|iPhone 15 Pro -128GB（藍色）
|7999
|600
|7399
|iPhone 15 Pro -256GB（原色）
|8999
|600
|8399
|iPhone 15 Pro -256GB（藍色）
|9999
|600
|9399
|iPhone 15 Pro -512GB（原色）
|11999
|600
|11399
|iPhone 13
|4699
|702
|3997
|iPhone 14
|5399
|700
|4699
除了京東之外，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶平台也從10月31日起提供優惠500元至700元人民幣。內地蘋果網站則未有任何減價。
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編輯：麥德銘