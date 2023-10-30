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【雙11】iPhone15開售個半月即降價？　京東最多減801元人民幣、較港版平15%

股市 15:05 2023/10/30

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【雙11】iPhone15開售個半月即降價？　京東最多減801元人民幣、較港版平15%

蘋果（Apple，美：AAPL）最新一代iPhone15系列，全球開售一個多月，京東 （09618） 趁內地「雙11」促銷活動前公布，在平台上發放Apple產品優惠券，指定型號或顏色的iPhone15系列最多降價801元人民幣。iPhone系列以外，京東對iPad、Mac系列產品都有新推優惠。京東表示，產品屬限時降價。

以降價力度最多的「iPhone 15 -256GB」為例，原價6999元人民幣（折合7480港元），經折扣後價格為6198元人民幣（折合6624港元），較香港Apple官網定價7699港元，低出15%。

不過，值得注意是，每個地區銷售的iPhone 規格不盡相同，考慮購買前先參考兩地iPhone 功能差異。

型號（元人民幣）
原價京東優惠金額減價後
iPhone 15 -128GB59997515248
iPhone 15 -256GB69998016198
iPhone 15 Plus -128GB69997516248
iPhone 15 Plus -256GB79998017198
iPhone 15 Pro -128GB（藍色）79996007399
iPhone 15 Pro -256GB（原色）89996008399
iPhone 15 Pro -256GB（藍色）99996009399
iPhone 15 Pro -512GB（原色）1199960011399
iPhone 13 46997023997
iPhone 1453997004699

除了京東之外，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶平台也從10月31日起提供優惠500元至700元人民幣。內地蘋果網站則未有任何減價。

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編輯：麥德銘

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