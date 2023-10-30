全球戰事激增 西方武器庫陷短缺危機

俄羅斯與烏克蘭及以色列與巴勒斯坦先後爆發戰爭，西方國家提供大量軍事援助。西方的國防部門官員憂慮，因全球戰事急升後，歐美的武器庫可能出現短缺危機。

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雖然只有美國為首少數西方國家支援以色列，但多數北約（NATO）及歐洲國家重度軍援烏克蘭，使武器庫存量及供應鏈狀況引起西方官員憂慮。

北約工業論壇上瑞典國防資源管理局總監馬滕松（Goran Martensson）承認，由於軍備產能有限，確實存在軍事資源競爭疑慮。他指歐洲及美國將會需要更大產能，滿足兩線戰事援助需求。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦表明，成員國的軍事產能明顯不足應對現時的全球危機，需要提高產能確保足夠軍需產出。

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芬蘭軍備集團Patria行政總裁勞塔林科（Esa Rautalinko）指出，多數軍備企業在現有生產設備下已全力生產，若要加大產能需要新投資。而且，他估計新生產設備可能在2至5年內才可投入服務。

由於軍備供不應求，價格亦隨之上升。北約標準的155毫米口徑砲彈為西方主力彈藥之一，俄烏戰爭前索價為約2,100美元一枚（約1.6萬港元），但現時價格大增4倍至約8,400美元（約6.6萬港元）。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）呼籲軍需業者，應該立即加大產能。業界人士希望獲得保障，以防出現過往達致停火後需求大幅下跌，但企業已投資加大產能的局面。

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責任編輯：吳漢培