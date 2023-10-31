【跟上Apple】Samsung Galaxy S24系列　或加入衛星功能

▲ 三星（Samsung）近日確認將推出衛星服務並引入至旗下手機系列。

Apple早已在去年的iPhone 14系列上推出SOS緊急求助功能，讓用户在遇上緊急情況時，所處環境無網絡或Wi-Fi，仍能透過衛星發送和接收信號，和外界作聯繫。Samsung近日亦確認將推出衛星服務，並引入至旗下手機系列。

Samsung在今年初已預告會在手機加入衛星連接功能，而Samsung System LSI部門行政總裁Park Yong-in出席2023年半導體博覽會時透露，將在明年開始支援連接衛星的緊急求助服務，即2024年初推出的Galaxy S24系列很大機會備有雙向衛星連接功能。

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Samsung早在年初已開發5G NTN雙向衛星連接數據技術，並以現有的Exynos 5300 5G數據芯片進行了模擬功能測試。雙向衛星連接允許用户在無網絡地方，仍能發送及接收位置和情況的訊息。

惟Samsung未有表明支援衛星連接的手機型號，尚未知道功能會加入至Galaxy S24系列所有手機，或只有Galaxy S24 Ultra用户能使用。

責任編輯：歐朗欣

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