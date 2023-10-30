藍塘傲三房前後減500萬至1088萬售　持貨約6年帳蝕444萬

美聯物業謝建業表示，施政減辣刺激入市氣氛，將軍澳市中心藍塘傲錄得大幅減價出售個案，有三房單位去年放盤，至今累減逾500萬沽，成交價1,088萬元。

上述成交單位為藍塘傲8座中層A室，實用面積629平方呎，屬3房1廁梗廚間隔，向西南及正南，望海景，據悉，原業主去年10月以1,600萬元放盤，因市况跟隨外圍環境轉吹偏淡靜，本年中已不斷減價至1,380萬，在8月中更將價錢大幅調低至1,280萬，仍未能刺激睇樓量，10月中再大幅減價至1,100萬，在施政報告後，買家信心增強市况略為好轉，但業主受制於銀行估價不足，最後忍痛割愛以1,088萬元沽出，累減達512萬元，折合實用呎價約17,297元。

資料顯示，原業主於2017年7月以約1,532萬元一手購入，是次轉手帳面大幅蝕讓約444萬離場。

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