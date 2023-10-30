錦豐園兩房呎價跌穿1萬　屬今年新低成交

中原地產余仲平表示，施政報告落實樓市減辣，買家入市意欲陸續上升，近日荃灣區睇樓量相比施政報告前增加約2倍，買家入市決定亦普遍加快，全區本月錄得約60宗成交，料交投將繼續回升。

余仲平表示，分行新近促成錦豐園2座高層A室成交，實用面積339平方呎，兩房間隔，享山景。單位最初叫價430萬元，放盤一年，期間業主因應市況多番降價，本月最新叫價350萬元，施政報告後最終再減22萬元，以328萬元沽出，創屋苑2017年後新低價，折合實用呎價9676元，呎價穿1萬元，則屬今年新低。

余仲平指，買家為區內上車客，心儀錦豐園環境清靜，交通亦非常方便，見政府減辣，業主亦願意調整價錢，故加快入市決定，購入上述筍盤自用。原業主於1999年5月以133萬元買入單位，持貨24年，因早年買入價平，現時平價轉售仍然獲利195萬元，單位升值1.5倍。

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