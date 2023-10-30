【以巴戰爭】美軍海軍陸戰隊部署地中海 真主黨續攻以北

美國國防部官員表示，海軍陸戰隊的快速反應部隊已移動至東地中海地區。由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）被指繼續對以色列北部發起攻擊，美軍舉動相信憂慮黎巴嫩緊張局勢加劇。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名國防部消息人士報稱，隸屬美軍兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）的海軍陸戰隊第26遠征部隊（26th Marine Expeditionary Unit）近周已在中東水域活動，上周改向前往蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）附近水域。

官員透露，部隊身處紅海估計即將進入地中海。美軍舉動使海軍陸戰隊部隊更接近黎巴嫩，美國已警告當地公民離開，相信美方預料黎巴嫩局勢加劇。海軍陸戰隊其中一項主要任務為協助美國公民撤離。

以色列軍方周日（29日）表示，北部再度多次遭遇黎巴嫩方向發射的火箭砲襲擊。以軍指防空系統成功攔截部分飛行物，其他落在開放地區，並無造成任何損傷。

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以軍發動無人機及戰機攻擊報復，襲擊發射火箭砲的真主黨據點。軍方稱成功擊中兩個黎巴嫩南部真主黨基地，指對方準備發射反坦克導彈攻擊以色列北部。

真主黨周日宣稱，自以巴戰爭以來首次成功用地對空導彈擊落以軍的無人機。以軍未確認事件，但軍事專家指真主黨多年來暗示具備相關實力，今次是首次組織公開宣稱成功擊落。

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責任編輯：吳漢培