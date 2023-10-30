【內房危機】龍光集團兩家附屬清盤呈請　延至12月4日香港聆訊

▲ 【內房危機】龍光集團兩家附屬清盤呈請 延至12月4日聆訊

龍光集團 （03380） 兩家附屬公司清盤呈請聆訊，今日在香港法院處理，但再次獲得延期，下次將在2023年12月4日聆訊，再與另一內房中國恒大 （03333） 同日處理。龍光集團兩家附屬公司潤銘（香港）投資有限公司、金泓（香港）投資有限公司，遭花旗國際（Citicorp International Ltd.）提出清盤呈請。

龍光集團今早股價未受聆訊消息影響，最新仍升1.3%，報0.78元，成交約155萬元。

花旗於去年11月入稟提出將龍光集團該兩家附屬公司作清盤呈請，但案件於3月、5月、7月和9月都獲延期處理。龍光集團曾指，呈請人代表本金額3億美元、2025年到期的5.75%優先票據（香港上市編跑：40114）部分持有人提交呈請。

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編輯：麥德銘