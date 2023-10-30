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【HSBC業績】滙豐艾橋智：第4季或需為內房撥備更多　9月底內房敞口按季降5%

股市 15:00 2023/10/30

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【HSBC業績】滙豐9月底內房敞口逾136億美元　按季降約5%

HSBC滙豐 （00005） 第3季業績公告顯示，第3季集團預期信貸損失逾11億美元，當中5億美元與中國內地商用物業行業有關。財務總監艾橋智表示，目前若說於香港滙豐入帳的離岸內房投資組合在第4季可能會有更多撥備，「是現實的假定」。

艾橋智指，今年年初，集團曾指出內房行業可能會出現下滑，現在集團認為，特別是夏季發生的情況，比較年初在疫後重啟所擔心的要更差一些，故現認為，內房下滑是今年的現實情況。

55%內房敞口在香港滙豐入帳

第3季業績公告顯示，於今年9月底，集團的中國內地商用物業的風險承擔總額為逾136億美元，相較集團管理層8月公布6月底總額約143億美元減少約5%。內房風險承擔總額當中，有75億美元在香港入帳，佔逾55%，有51億美元在內地入帳，佔約38%，其餘在集團其他地區入帳。

若按信貸質素劃分，列為「低於標準」的內房風險承擔為22億美元，佔整體內房風險承擔16%，列為「信貸已減值」的內房風險承擔為35億美元，佔整體內房風險承擔26%。

若按級別分布劃分的預期信貸損失準備，截至9月底，第3級的準備金額為20億美元，當中19億美元於香港入帳。

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編輯：胡學能

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