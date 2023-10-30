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【Google研究】降噪耳機測量心率　突破智能手錶限制

科技 16:30 2023/10/30

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智能手錶等穿戴式裝置，普遍運用光體積描記法（PPG）以光脈衝量度血液活動或心率等，惟此方法亦有相應限制。Google科學家近日發表研究報告提到，運用音頻體積描記法（audioplethysmography，APG）並以超聲波配合降噪耳機，也可量度心率。

APG技術讓低強度超聲波在耳道內反彈，再使用小型麥克風協助降噪耳機檢測血液流過皮膚表面的擾動。報告指出，不論耳道大小或膚色較深，APG技術都保留一定「彈性」，不易受其干擾。而深膚色及紋身一直是影響PPG進行檢測的阻礙，導致結果不準確。

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除不受膚色干擾外，APG技術亦不受播放音樂影響，超聲波仍能如常提供數據。惟APG的信號會受嘈雜的環境影響，過大的身體動作亦會干擾信號。科學家發現，只要使用不同頻率進行檢測，然後找出其中最為準確的信號，便可以解決身體動作帶來的問題。

科學家在研究中，亦有運用巿面售賣的耳機及特製模型以測試麥克風效果。結果顯示，153名參與者中，心率和心率變異的中位數誤差率分別為3.21%及2.70%。惟測試可能只是該研究的一部份，未知Google是否有意推出採用APG技術的耳機，或計劃更新旗下耳機產品。

責任編輯：歐朗欣

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