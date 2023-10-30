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【HSBC業績】滙豐變相預告花紅大增　一文看清前景指引修訂、派息政策不改

股市 12:32 2023/10/30

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【HSBC業績】滙豐變相預告花紅大增　一文看清前景指引修訂、派息政策不改

HSBC滙豐 （00005） 公布第三季業績，季度稅前利潤按年增1.4倍，同時宣布每股派息0.1美元和加大新一輪回購力度至30億美元。滙豐同時交代最新前景預測，當中保持派息政策方向不變，即2023年、24年派息率為50%，但就調高營業開支預測。滙豐原預期，今年營業開支較去年298億美元增加3%，最新預測因應科技和營業支出上升會增加約1%，預計不會再降低。除此以外，滙豐預告因應第四季的業績表現、策略的持續執⾏，與表現掛鈎的酬勞可能增加，令集團營業⽀出將因⽽再上升約1%。

以此計算，滙豐今年表現掛鈎的酬勞將比去年再多約2.98億美元，折合23億港元。

2023年第三季指引
（10月30日）		滙豐前景指引2023年第二季指引
（8月2日）
在原有營業開支增長3%的基準上，預計將會再增加約1%，反映科技和營業⽀出上升
因應表現掛鈎酬勞可能增加，營業支出將因而再升1%		營運開支2023年營業⽀出增⻑⽬標定為約3%
2023及2024年派息率為50%
（不包括重⼤須予注意項⽬）		派息政策2023及2024年派息率為50%
（不包括重⼤須予注意項⽬）
進一步回購最多30億美元股份，於2024年2月21日公布業績前完成回購政策進一步回購最多20億美元股份，於3個月內完成
中期⽬標範圍在14%⾄14.5%普通股權⼀級比率中期⽬標範圍在14%⾄14.5%
2023年：佔貸款總額平均值約40個基點
中⻑期：佔貸款總額平均值30⾄40個基點		預期信貸損失提撥2023年：佔貸款總額平均值約40個基點
中⻑期：佔貸款總額平均值30⾄40個基點
2023年：350億美元以上淨利息收益2023年：350億美元以上
2023及2024年實現約15%平均有形股本回報率⽬標2023及2024年實現約15%

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編輯：麥德銘

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