【美股期貨】道指期貨升64點、納指期貨升0.5%　本周聚焦議息結果（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升64點，納指期貨升73點或0.5%。美國今日將會公布10月達拉斯聯儲製造企業活動指數。本周焦點方面，聯儲局將於本港時間周四（11月2日）公布會議結果，市場預計會再暫停加息。另外，周三及周五分別會公布稱為「小非農」的9月ADP就業人數，以及非農就業數據及失業率。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦聯儲局議息 非農數據周五來襲（附數據表）

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即市走勢︰

【12：06】道指期貨升64點，報32568點，標指期貨升13點，報4151點，納指期貨升73點或0.5%，報14338點。

【09：40】【美國經濟】瑞聯林燕：美十年期5厘債是新常態、不排除升見5.5厘 4因素吸引資金流入美股

【08：13】【美元走勢】美元逢年底例必轉弱？ 今年情況未必如此

【07：30】美股上周五個別發展，以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。隨地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。道指上周五跌366點或1.1%，報32417點，納指升47點或0.4%，報12643點，標指跌19點或0.5%，報4117點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以色列軍隊「擴大活動」 金價升穿2000美元關 道指收挫366點 納指升0.4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩