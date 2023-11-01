【美股期貨】議息結果、小非農公布前　道指期貨跌65點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局將於本港時間周四凌晨兩時公布議息結果，美股期貨周三於亞洲時段回軟，其中道指期貨跌65點，納指期貨跌20點。除議息結果外，美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、10月ADP就業人數變化、9月JOLTS職位空缺數、10月製造業PMI終值、9月製築開支，以及10月ISM製造業PMI。

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即市走勢︰

【12：53】道指期貨跌65點，報33070點，標指期貨跌7點，報4205點，納指期貨跌20點，報14470點。

【12：21】【日圓走勢】日圓兌港元跌穿5.2算 日財務官神田真人：投機行為似是日圓疲弱最大因素 不一定會證實干預匯市行動

【11：50】【TSLA】馬斯克：Tesla目標每年生產20萬輛Cybertruck

【08：47】【美國加息】儲局將公布議息結果、預期按兵不動 今年不再加息機會有多大？

【08：31】【美股業績】AMD上季收入升4%勝預期 預計明年AI芯片收入或逾20億美元

====以下為10月31日美股市況====

儲局展開一連兩日議息會議，並於本港時間周四凌晨兩時公布結果，市場料按兵不動。以巴地緣政治緊張局勢持續，資金避險情緒高，美國10年期債息先跌後回升，美股反覆向好。

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道指曾跌超過百點，收市倒升 ； 截至本港今晨4時（即收市），道指升123點，報33052點，納指升61點或0.48%，報12851點，標指升26點，報4193點。波音升2.5%，特斯拉（Tesla）反彈1.8%。

10年期債息曾跌穿4.9厘，最新回升報4.912厘 ； 滙市波動，日本央行議息後，日圓急跌，兌每美元跌穿151關，低見151.71，市場觀望官方會否出手干預。美滙指數相應升0.5%，報106.66。

美國財政部宣布，未來6 個月與通脹掛鈎的I bond系列利率5.27厘，是1998年推出I bond以來第四高的利率，高於5月時的4.3厘。

另外，美國國會共和民主兩黨資深議員促請財長耶倫，制訂更嚴格指引，加強限制美企對中國的投資 ； 指中國政府利用外資，發展可能危及美國國家安全的科技技術。

內塔尼亞胡拒絕停火呼籲，以色列軍隊在加沙城附近與哈馬斯作戰。根據黎巴嫩國家通訊社報道，當地時間10月31日，位於黎巴嫩和以色列臨時邊界東段一處黎軍陣地，當天被6枚以軍砲彈擊中，襲擊未造成人員傷亡。

美國房價指數超預期，消費支出亦超預期。美國8月FHFA房價指數按月升幅由0.8%放緩至0.6%，但仍超預期的0.5%。8月S&P/CS20座大城市房價指數以年率計2.2%，超預期，前值上修至0.2%。

美國第三季僱用成本指數升1.1%，超預期，前值為1%。

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即市走勢︰

【01：15】紐約原油日內跌幅達1.0%，報81.45美元/桶。

【00：57】華爾街投行Bernstein表示，到2025年，比特幣價格可能會升至15萬美元，理由是人們對比特幣交易所交易基金持樂觀態度。

【00：30】歐股收市個別發展， 德股升0.6%， 法股升0.9%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.6%

【00：10】私募股權投資公司凱雷集團尋求出售德國軟件公司SER。

【00：07】歐洲央行管委內格爾表示，利率將需要在足夠長時間內保持在高位；通脹仍然頑固，尚未被擊敗；尚不能確定利率是否達到峰值水平；通脹面臨一些上行風險。

【00：07】谷歌推出.ing這一域名。新域名.ing將以基礎年費價格開放給公眾使用。

【23：21】美銀：與英國央行2%的目標相比，英國的長期通脹預期似乎已稍微脫錨。與其他主要經濟體不同，市場預計英國央行不會在中期內實現通脹目標。「我們的許多客戶都認為英國央行落後於形勢，沒採取足夠措施來穩定預期。」美銀表示，通脹預期有些許脫錨，可能意味著英國央行將不得不採取更多措施，來使通脹率回歸目標。

【22：32】美國房價指數超預期，消費支出亦超預期，美股靠穩，道指跌36點，納指跌0.2%。

【22：13】共享辦公巨頭WeWork（美：WE）跌逾8%，WeWork在提交給美國證券交易委員會的監管文件表示，該公司在寬限期後與債券持有人達成一項為期七天的展期協議，以支付其到期債券的利息。

【22：00】10月諮商會消費者信心102.6，超預期的100.5，前值為103。

【21：45】10月MNI芝加哥PMI報44，低於預期的45，前值為44.1。

【21：30】道指低開76點，報32852點，納指跌0.2%，報12768點，標指則微升1點，報4168點。

【21：25】【美國經濟數據】美國房價指數升0.6% 超預期｜僱用成本指數升1.1%

【20：21】【分析】比亞迪毛利率22.1% 首次撼贏特斯拉？

【19：11】【歐洲經濟】歐元區第三季GDP按季跌0.1% 10月CPI按年增長回落至2.9% 均低於預期

【18：27】道指期貨升159點，納指期貨升0.07%，標指期貨升10點。

【17：28】【股神沽比亞迪】巴菲特10.25再沽比亞迪套2億、持股跌穿8% 出貨速度大減、花費4個月沽1%大貨

【16：57】【金價走勢】世界黃金協會：第三季黃金需求下跌6% 環球央行及珠寶商減少買金

【16：32】【澳元定存】澳元定存息創新高達17厘 花旗料澳洲下周二重啟加息0.25厘

【15：29】【日圓走勢】日本央行放寬10年國債長期收益率上限至1% 植田和男：續實施寬鬆政策並適時買債 日圓跌穿150（第二版）

【15：06】【芯片大戰】英偉達受美國芯片禁令所累 明年或失去390億元中國訂單

【12：18】道指期貨跌36點，報32981點，標指期貨跌12點，報4173點，納指期貨跌67點或0.5%，報14349點。

【11：53】【日圓走勢】日本央行放寬「收益率控制」 長期收益率上限以1%為參考 日圓一度跌穿150

【11：43】【美國加息】安聯投資：經濟衰退隱憂加上通脹回落 預計本周維持不加息

【10：19】【中加角力】加拿大禁止政府手機下載微信及俄羅斯防毒軟件卡巴斯基 涉私隱及安全風險

【09：28】【美股焦點︱TSLA】松下削電動車電池產量60% Tesla挫近半成失守200美元關口

====以下為10月30日美股市況====

聯儲局本周將會公布議息結果，但比起聯邦利率走向，市場現時另外一個關注點是美債息走勢，美國10年期國債息月內兩度突破5厘關後回落，一度重上4.9厘水平 ； 中東衝突憂慮緩和，油價一度下滑超過4%，美股三大指數收市升幅都超過1%。

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道指升幅一度擴大至585點，高見33002點；收市升511點或1.58%，報32928點；納指升146點或1.16%，報12789點；標指升49點或1.2%，報4166點。美滙指數最新報106.13。美10年期債息報4.888厘，此前一度高見4.9198厘。

有美國債市期權交易員大手押注，10年期債息將再次升穿5厘重要心理關口，甚至高見5.2厘。這份期權合約約於4周後到期，若10年期美債息在11月24日到期前升至5.2厘，該倉位將帶來近2000萬美元的利潤。

路透引述消息人士報道，通用汽車（GM）和美國汽車工人聯合會（UAW）達成臨時合同協議，標誌着這輪針對底特律三大汽車製造商同時進行的罷工結束，工人的薪金和福利漲幅均破紀錄。

焦點股方面，美國政府發佈了首個關於人工智能（AI）的行政命令，控制該技術帶來的風險。英偉達（美：NVDA）曾升超過4%，高見422.82美元，收市升幅顯著收窄至1.6%，股份將於11月22日公布第三季度業績。

特斯拉（美：TSLA）季度業績遜預期後持續捱沽，股價曾跌超過7%，低見191.25美元，失守200美元關，收市 跌幅稍收窄至4.8%，觸及5月以來低位，報197.32美元，其日本供應商Panasonic周一披露電池業務3季以來首錄虧損。。

本周焦點方面，聯儲局將於本港時間周四（11月2日）公布會議結果，市場預計會再暫停加息。另外，周三及周五分別會公布稱為「小非農」的9月ADP就業人數，以及非農就業數據及失業率。

富國證券策略師Angelo Manolatos更認為發債計劃是比聯邦公開市場委員會（FOMC）議息更大的事件，因為會與債息走勢有高度關係，又指市場參與者基本上已經預計聯儲局本周大概率會將利率按兵不動，故現在高度關注債券供應。

法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，從再融資的角度來看，美國國債發行的構成可能對市場非常重要且相關。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦聯儲局議息 非農數據周五來襲（附數據表）

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即市走勢︰

【01：31】以色列總理內塔尼亞胡：以色列不會同意在10月7日襲擊後與哈馬斯停止戰鬥。

【01：28】紐約原油期貨跌超4%，最低觸及81.82美元/桶，布蘭特原油期貨也跌3.7%，最低觸及85.81美元。

【00：31】據消息人士，德國政府可能會向西門子能源公司提供至多80億歐元擔保資金。德國政府與該公司關於貸款擔保措施的談判仍在進行中。

西門子能源可能最早在本週宣佈出售計劃，可能將其在印度的業務份額出售給母公司西門子。

【00：18】英國石油（BP）尋求組建合資公司，以推動在美國的頁岩油氣業務。

【23：35】歐股收市造好， 德國DAX指數漲0.22%，法國CAC40指數漲0.4%，英國富時100指數漲0.5%。泛歐STOXX 600指數升0.4%

【23：31】紐約原油日內跌幅達3.5%，報82.53美元/桶。布蘭特原油日內跌幅達3.0%，報86.52美元/桶。

【23：23】有前“債王”之稱的格羅斯表示， 美國地區性銀行股票確實有長期投資價值，但眼下股價跌勢仍未結束。將再等待一段時間後，以60%的賬面價值以及7%收益率買入資產。

【23：08】Galaxy Digital創始人Mike Novogratz再次強調，他預計今年將推出比特幣交易所交易基金（ETF）。

【23：00】道指升273點、納指升0.7%，特斯拉跌近4%失200美元關

【22：45】美債息再升穿4.9厘關 道指升245點、納指升0.6%，英偉達升1%，特斯拉跌4%失200美元關

【21：30】道指升300點、納指升0.7% 本周聚焦議息結果

【21：05】美債息重上4.9關 道指期貨升185點、納指期貨升0.7%

【18：25】道指期貨升173點、納指期貨升0.8%。

【15：35】【英鎊定存】英鎊定存突現17.5厘破頂息 花旗料英國加息周期或完結

【12：06】道指期貨升64點，報32568點，標指期貨升13點，報4151點，納指期貨升73點或0.5%，報14338點。

【09：40】【美國經濟】瑞聯林燕：美十年期5厘債是新常態、不排除升見5.5厘 4因素吸引資金流入美股

【08：13】【美元走勢】美元逢年底例必轉弱？ 今年情況未必如此

【07：30】美股上周五個別發展，以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。隨地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。道指上周五跌366點或1.1%，報32417點，納指升47點或0.4%，報12643點，標指跌19點或0.5%，報4117點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以色列軍隊「擴大活動」 金價升穿2000美元關 道指收挫366點 納指升0.4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩