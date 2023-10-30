【美股市況】科技股領升　道指升304點、納指升1.4%，英偉達升逾2%（不斷更新）

市場風險胃納回升，美債息重上4.9厘關，周三（11月1日）晚上公布的美國財政部發債計劃同樣受市場關注，因計劃將披露財政部在多大程度上加大長期債券的發行力度，為不斷擴大的預算赤字提供資金。近期債市不斷走弱原因之一，正是市場供應過剩，如財政部繼續大規模發債，或令債價再度下跌，推升美債息率。

美國10年期國債息率暫報4.901厘；美滙指數回落至106.31。美股周一開市向好，其中道指升304點，納指升182點或1.4%。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）繼續反彈，再升超過2%，暫報416.09美元；亞馬遜（美：AMZN）升逾3%，暫報131.96美元。

本周焦點方面，聯儲局將於本港時間周四（11月2日）公布會議結果，市場預計會再暫停加息。另外，周三及周五分別會公布稱為「小非農」的9月ADP就業人數，以及非農就業數據及失業率。

富國證券策略師Angelo Manolatos更認為發債計劃是比聯邦公開市場委員會（FOMC）議息更大的事件，因為會與債息走勢有高度關係，又指市場參與者基本上已經預計聯儲局本周大概率會將利率按兵不動，故現在高度關注債券供應。

法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，從再融資的角度來看，美國國債發行的構成可能對市場非常重要且相關。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦聯儲局議息 非農數據周五來襲（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】道指升300點、納指升0.7% 本周聚焦議息結果

【21：05】美債息重上4.9關 道指期貨升185點、納指期貨升0.7%

【18：25】道指期貨升173點、納指期貨升0.8%。

【15：35】【英鎊定存】英鎊定存突現17.5厘破頂息 花旗料英國加息周期或完結

【12：06】道指期貨升64點，報32568點，標指期貨升13點，報4151點，納指期貨升73點或0.5%，報14338點。

【09：40】【美國經濟】瑞聯林燕：美十年期5厘債是新常態、不排除升見5.5厘 4因素吸引資金流入美股

【08：13】【美元走勢】美元逢年底例必轉弱？ 今年情況未必如此

【07：30】美股上周五個別發展，以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。隨地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。道指上周五跌366點或1.1%，報32417點，納指升47點或0.4%，報12643點，標指跌19點或0.5%，報4117點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】以色列軍隊「擴大活動」 金價升穿2000美元關 道指收挫366點 納指升0.4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩