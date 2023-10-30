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【以巴戰爭】加沙喪生人數破8000 兒童死亡3周超全球3年

環球政治 12:19 2023/10/30

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加沙地區（Gaza）的衛生部門表示，以色列轟炸以來當地死亡人數已經超過8,000，當中4成為兒童。慈善組織救助兒童會（Save the Children）統計指出，3周空襲的兒童死亡人數已超過2019年後每年的全年數字。

俄親巴分子佔領機場跑道 圖阻以色列航班降落 【下一頁】

加沙衛生部門確認，以色列轟炸後當地已有超過8,000人死亡，另有1,000名兒童估計被埋在瓦礫，至今下落不明。喪生者中多達4成為兒童，受傷兒童亦逾6,000人。

救助兒童會周日（29日）公布分析，估計自10月7日以來加沙已有超過3,324名兒童喪生，人數超過2019年後每年全球各地的兒童死亡數字。

【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止 【下一頁】

聯合國兒童與武裝衝突問題秘書長（UN Secretary-General on children and armed conflict）報告，2020年至2022年間，全球22個至24個國家的兒童死亡人數分別為2,674﹑2,515及2,985人。

救助兒童會巴勒斯坦地區總監Jason Lee表示，停火是保護兒童安全的唯一手段，國際社會應該把人命優先於政治，每延後一日停火便有更多兒童死亡及受傷。他指兒童應獲全天候保護，特別是在醫院及學校避難的兒童。

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責任編輯：吳漢培

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