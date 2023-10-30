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【AI監管】G7擬制定「企業AI系統行為準則」　降濫用AI技術風險

科技 15:30 2023/10/30

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為防範AI可能帶來的私隱和安全風險，準則建議企業應公開發布關於AI系統功能、限制、使用和濫用的報告。（法新社）

今年5 月，7大工業國（G7）就人工智能（AI）議題啟動了「廣島AI進程」（Hiroshima AI process），目標是制定管理AI的國際規範。據《路社社》報道，G7已就企業開發AI系統的行為準則達成協議，以降低企業濫用AI技術的風險。

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據悉，該自願行為準則將成為主要國家管理AI的重要里程碑，當中共有11項準則，包括「旨在推廣全球的安全、可靠和值得信賴的AI，並為開發最先進的AI系統（包括最先進的基礎模型和生成式AI系統）的企業提供自願指導」。

為防範AI可能帶來的私隱和安全風險，準則亦建議企業應公開發布關於AI系統功能、限制、使用和濫用的報告，並投資建立強大的安全控制系統。

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此外，該準則也敦促企業採取適當措施，識別、評估和減輕AI生命周期中的風險，並在AI產品推出市場後，解決濫用事件和模式，以幫助充分利用AI技術的好處，並應對由此帶來的風險和挑戰。

責任編輯：陳卓賢

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