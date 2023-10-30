▲ 【北部都會區】瑞銀專訪：若香港一成不變，庫存或20年用光 人口政策未追上城市規劃

政府今日公布北部都會區行動綱領，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉接受本報專訪時稱，市場仍低估港府開發決心，但相信隨港府公布更多北部都會區行動細節，市場會漸發了解北部發展區的長遠影響，但他認為目前人口政策未追得上規劃目標，未來需進一步擴大吸引人才措施。

梁展嘉表示，私募基金等決定是否在港作長綫投資時，一般都會留意未來10至15年樓市及人口規劃，雖然政府過去十年房屋規劃不達標，但對發展北部都會區的決心相當大，因這是香港經濟轉型契機，目前香港仍以金融、地產和貿易等周期性行業為主，缺乏工業、科技產業。

若香港未來20年一成不變，庫存或有一日會用光，故要在仍有「家底」時做好轉型。

城市規劃預視20年後人口逾1000萬 人口政策需要進一步擴大

瑞銀分析香港城市規劃，指港府目標2042年達1,000萬人口，即較目前多約36%或約250萬人口，遠高統計處的人口基綫預測。港府今年8月公布，2046年香港人口預計才滿819萬。

梁展嘉稱，1997至2018年間，日均人口增長0.7%，若要符合千萬人口規劃，未來20年人口增長要加快到1.5%或13.3萬人，今年已批出約10萬專才，再加3萬至4萬單程證人口，相信今年人口增長達標，但未來可持續增長仍需更多政策配合。

引進專才數目一般是首兩年最多，故未來香港要增加人口，或要進一步放寬輸入專才範圍，擴至更多內地院校，或增加輸入外勞，甚至7年才符合永久居民資格也可調整。

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記者：陳韻妍