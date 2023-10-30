【HSBC業績】滙豐第3季稅前利潤遜預期　派息每股10美仙、回購30億美元股票超預期

HSBC滙豐 （00005） 第3季列帳基準稅前利潤77億美元，按年增約1.4倍，遜預期，派息每股10美仙。集團擬進⼀步回購最多達30億美元股份，較市場預期20億美元規模為多，回購料於短期內展開，並於明年2月21日公布2023年全年業績前完成。第3季收入約162億美元，按年增40%，大致符合預期。

前景方面，集團表示，繼續致力於2023及2024年實現約15%的平均有形股本回報率目標，當中不包括重大收購及出售的影響。仍然預計2023年的淨利息收益將達到350億美元以上，而用於生成交易及公允值收益的淨利息收益之列賬資金成本將超過70億美元。

此外，集團仍預計2023年的預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40個基點（包括轉為持作出售用途的貸款結欠）。集團續密切監控內地商用物業行業相關的風險承擔，而未來經濟前景仍存在一定程度不確定性，尤其是英國。

營業支出方面，集團今年首9個月的列賬基準營業支出按年減少2%。對於今年較去年增長約3%的成本目標基準（2022年：298億美元），集團現時預計將會再增加約1%，原因是科技和營業支出上升，且預計不會再降低。此外，因應2023年第4季的業績表現和策略的持續執行，集團認為與表現掛鈎的酬勞亦可能增加，集團營業支出將因而再上升約1%。

集團擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍。此外，2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須予注意項目。

第3季淨利息收益、費用收益按季下跌

集團第3季淨利息收益逾92億美元，按年增16%，按季跌不足1%；費用收益淨額30億美元，按年升5.3%，按季跌3%。預期信貸損失逾10億美元，按年增300萬美元，按季增17%。營業支出總額約80億美元，按年增2%，按季跌2%。

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編輯：胡學能