▲ 【大行報告】美銀：長汽海外銷售佔比提高利好毛利率 調升評級至「買入」兼升目標價

長城汽車 （02333） 第三季多賺近42%，股價曾升7.8%，高見11.66元，創8個月高。美銀認為，受惠於海外市場銷售貢獻增加，帶動毛利率擴張，同時在規模效率下成本控制得宜，再加上高毛利率產銷售增，均是令長汽毛利率維持健康水平的原因，將長汽H股評級調高至「買入」，目標價調升40%至14.7元。長汽A股評級則維持「跑輸大市」，目標價升42.9%至19元人民幣。

美銀指，長汽第三季收入增長33%，主要受到銷量增長22%及銷售單價上升9%所帶動，毛利率按年跌0.8個百分點至21.7%，但按季上升4.3個百分點。總結長汽首三季業績，盈利較該行估計高66%，而且每輛車的淨利潤升至1.1萬元人民幣，主要得益於更好的規模效應及供應鏈管理，更佳的產品組及出口佔比上升。

拉丁美洲及東盟市場具增長潛力

美銀表示，長汽出口的汽車毛利率較本土銷售高5至10個百分點，拉丁美洲及東盟市場對於混合動力電動車有強勁需求，而且對卡車需求亦回升，故兩大市場具增長潛力，同時長汽將於明年在歐洲推出兩款近車，目前2025年海外銷售增至100萬輛，當40萬輛由海外廠房建造。

該行稱，長汽海外銷售的產品組合正在改善，坦克及哈弗HEV型號佔比正在提高，魏牌亦於第三季扭虧，而且Lanshan的毛利率高於其他產品。美銀調高長汽2023至2025年盈利預測，分別升102%、105%及76%。

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編輯：陳韻妍