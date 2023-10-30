▲ 【新股IPO】內地中式快餐連鎖店老鄉雞 擬11月在港遞表上市

內媒引述消息指，內地中式快餐連鎖店老鄉雞最快將於11月正式向聯交所遞交招表上市。若成事，將成為本港首家上市的中式快餐股。

老鄉雞曾於2022年5月向上交所提交招股說明書，擬於上交所主板掛牌上市，集資12億元；2022年10月，老鄉雞更新招股書，繼續推進A股主機板上市進程。不過，隨今年來食品和飲料企業境內上市收緊，老鄉雞於今年8月撤回A股IPO。

據老鄉雞早前披露的招股書數據，2019年至2021年，老鄉雞實現營收28.59億元（人民幣，下同）、34.54億元、43.93億元，淨利1.59億元、1.05億元、1.35億元。截至2021年12月31日，老鄉雞於內地擁有991家直營門市，其中安徽區域就有619家。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊 半年收入10億人幣

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團支持的中和農信據報考慮來港上市 籌最多39億元

編輯：陳韻妍