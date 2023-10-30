  • 29°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地中式快餐連鎖店老鄉雞　擬11月在港遞表上市

新股IPO 11:11 2023/10/30

分享：

分享：

【新股IPO】內地中式快餐連鎖店老鄉雞　擬11月在港遞表上市

內媒引述消息指，內地中式快餐連鎖店老鄉雞最快將於11月正式向聯交所遞交招表上市。若成事，將成為本港首家上市的中式快餐股。

老鄉雞曾於2022年5月向上交所提交招股說明書，擬於上交所主板掛牌上市，集資12億元；2022年10月，老鄉雞更新招股書，繼續推進A股主機板上市進程。不過，隨今年來食品和飲料企業境內上市收緊，老鄉雞於今年8月撤回A股IPO。

據老鄉雞早前披露的招股書數據，2019年至2021年，老鄉雞實現營收28.59億元（人民幣，下同）、34.54億元、43.93億元，淨利1.59億元、1.05億元、1.35億元。截至2021年12月31日，老鄉雞於內地擁有991家直營門市，其中安徽區域就有619家。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控業績前瞻 騰訊擬被減持點部署？

相關文章：【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊　半年收入10億人幣

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團支持的中和農信據報考慮來港上市　籌最多39億元

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國市場 營收 上海證券交易所 IPO A股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港樓市】瑞銀專訪：減辣不足阻樓價跌1成　中小發展商恐劈價賣樓、近5年發展寫字樓陷「資不抵債」風險？

下一篇文章

【分析】為何「日本化」並非中國股市的唯一出路？　大行薦5大投資主題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款